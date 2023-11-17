Белгород, 17 ноября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию частного жилого дома в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава региона уточнил, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку с беспилотника, и подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.

«Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», — написал он.

На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 ноября губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об уничтоженных над Смоленском и Смоленским районом силами ПВО и РЭБ беспилотниках самолётного типа ВСУ. По предварительным данным, в результате этого никто не пострадал.

Минобороны 16 ноября заявило, что ночью российские военные сбила три украинских беспилотника самолётного типа над Чёрным морем у берегов Крыма. Ещё два БПЛА сбили в Брянской области.