Москва, 17 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Днём 17 ноября киевский режим предпринял попытку произвести террористическую атаку по объектам на территории России с помощью двух противокорабельных ракет «Нептун», которые сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

«17 ноября около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинские ракеты над Чёрным морем у берегов Крыма.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября Минобороны сообщило, что ночью российская армия сбила три украинских дрона самолётного типа над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма. По данным ведомства, ещё два беспилотника ВСУ удалось сбить над Брянской областью.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин 17 ноября сообщил, что силы ПВО и РЭБ сбили украинские дроны самолётного типа над Смоленском и Смоленским районом. Он уточнил, что, по предварительной информации, в результате этого нет пострадавших.