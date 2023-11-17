Москва, 17 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана россиян через предложения вакансий аналитиков. Об этом 17 ноября рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Известия/Алексей Майшев

Преступники якобы обучают людей работе финансового аналитика, а после этого предлагают вложить деньги в проект. Мошенники сначала находят резюме соискателей и предлагают должность специалиста отдела аналитики. Если человек соглашается, его просят пройти бесплатное обучение в офисе, его обучают торговле на финансовом и валютном рынках. Затем кураторы аккуратно выясняют материальное положение устроившегося на работу.

В конце обучения мошенники предлагают работнику внести денежные средства на счёт и рассказывают о быстром заработке. Если человек соглашается, его просят принести наличные деньги и отдать их специальному курьеру для внесения их на несуществующий счёт или в криптокошелёк. В качестве доказательства жертве показывают пополнение несуществующего счёта.

Как рассказал РБК Ревякин, вывести якобы заработанный доход не получится, так как все средства забрали мошенники.

Как сообщало ИА Регнум, в Центробанке 14 ноября рассказали о схеме мошенников, маскирующихся под руководство регулятора. Они звонят главам компаний и госорганов от имени руководителей отделений Банка России и предупреждают о якобы важном звонке. После этого в разговоре они пытаются выманить конфиденциальные данные или денежные средства. Подобные звонки могут поступать и обычным гражданам.