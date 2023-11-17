Москва, 17 ноября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Жители России едва ли смогут принять соотечественников, которые, уехав за границу после начала СВО, начали ругать свою Родину или тем более поддерживать Киев. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» Песков, среди покинувших страну много людей, которые запутались и испугались, а страх — это нормальное, присущее человеку в каких-то жизненных ситуациях чувство.

«Ничего в этом страшного нет. И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что «Родина у всех одна» и она «всегда открыта для всех, кроме врагов».

Среди уехавших есть занимающиеся сбором денег для нужд ВСУ, помогающие украинской армии и выступающие на общественно-политических мероприятиях, которые ругают Россию и во многом клевещут на неё, напомнил Песков.

Он подчеркнул, что таким людям будет невозможно вернуться в Россию, так как, помимо действующих в отношении них законов, их не примут соотечественники.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Песков, комментируя приезд в Россию певицы Аллы Пугачевой, отметил, что покинувшие страну после начала СВО россияне имеют полное право вернуться на Родину. Он добавил, что добропорядочные граждане могут спокойно возвращаться домой, а родственники иностранных агентов не становятся иноагентами.

Представитель Кремля также назвал обычным процессом возвращение уехавших после начала спецоперации россиян. Песков добавил, что это постоянный процесс, который происходит во всех странах мира.