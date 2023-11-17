Москва, 17 ноября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Россия не ожидает изменений в позитивном направлении в политическом диалоге с Британией после прихода на пост главы британского МИД Дэвида Кэмерона. Об этом 17 ноября рассказали в Министерстве иностранных дел России.

«Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией», — привело слова представителя МИД «РИА Новости».

Первые высказывания Кэмерона на посту главы форин-офиса свидетельствуют о его приверженности деструктивной линии в двусторонних делах, а также показывают желание британской стороны продолжать двигаться в сторону эскалации и способствовать росту напряженности на международном уровне, подчеркнули в МИД.

«Ожидать позитивных изменений в российско-британском политическом диалоге и практических действиях Лондона не приходится», — добавили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака объявила о назначении новым главой британского МИД экс-главы правительства страны Кэмерона. На этом посту он сменил Джеймса Клеверли, переведённого на должность главы британского МВД.

Новый глава МИД Британии 16 ноября прибыл в Киев с рабочим визитом. Это стало его первой поездкой на новом посту.