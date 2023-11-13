Экс-премьера Великобритании Кэмерона назначили новым главой МИД страны
Лондон, 13 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон назначен новым главой британского министерства иностранных дел. Об этом 13 ноября сообщила канцелярия действующего главы правительства страны Риши Сунака.
«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития», — говорится в сообщении.
На посту главы МИД Кэмерон сменит Джеймса Клеверли, переведённого на должность главы МВД Великобритании.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день Сунак отправил в отставку главу МВД страны Суэллу Браверман. Поводом для этого стали обвинения Браверман в разжигании напряжённости на фоне протестов в День перемирия.
Кэмерона избрали на пост премьер-министра Британии в 2010 году в возрасте 44 лет, и он стал самым молодым с 1812 года главой правительства страны. Политик, который с 2005 года также являлся лидером Консервативной партии, пробыл на этом посту до 2016 года.
Экс-премьер наиболее запомнился обещанием провести референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза в случае победы его партии на выборах 2015 года. Кэмерон сдержал своё слово и провёл референдум, на котором большинство британцев высказалось за выход страны из сообщества. В результате этого политик, выступавший против Brexit, вынужден был уйти в отставку и покинуть парламент.