Лондон, 13 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон назначен новым главой британского министерства иностранных дел. Об этом 13 ноября сообщила канцелярия действующего главы правительства страны Риши Сунака.

Zuma/TASS Дэвид Кемерон

«Достопочтенный Дэвид Кэмерон назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития», — говорится в сообщении.

На посту главы МИД Кэмерон сменит Джеймса Клеверли, переведённого на должность главы МВД Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день Сунак отправил в отставку главу МВД страны Суэллу Браверман. Поводом для этого стали обвинения Браверман в разжигании напряжённости на фоне протестов в День перемирия.

Кэмерона избрали на пост премьер-министра Британии в 2010 году в возрасте 44 лет, и он стал самым молодым с 1812 года главой правительства страны. Политик, который с 2005 года также являлся лидером Консервативной партии, пробыл на этом посту до 2016 года.

Экс-премьер наиболее запомнился обещанием провести референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза в случае победы его партии на выборах 2015 года. Кэмерон сдержал своё слово и провёл референдум, на котором большинство британцев высказалось за выход страны из сообщества. В результате этого политик, выступавший против Brexit, вынужден был уйти в отставку и покинуть парламент.