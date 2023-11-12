Москва, 13 ноября, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Жителям Москвы и гостям столицы рекомендовано соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными из-за ухудшения погодных условиях. Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространило 12 ноября главное управление МЧС России по городу Москве.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

«До 06:00 утра 13 ноября по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление юго-восточного ветра с порывами до 15 м/с», — сообщила пресс-служба ведомства.

Автомобилистам советуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию, не парковать машины вблизи деревьев, пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие сутки на Москву обрушится циклонический вихрь, который принесёт аномальные дожди — до 15–20 миллиметров осадков, что составляет порядка 30% от месячной нормы, или 1,5–2 ведра дождевой воды на квадратный метр.

Кроме того, 17 ноября в столичном регионе наступит метеорологическая зима, произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений.