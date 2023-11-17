Екатеринбург, 17 ноября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей на 191-м километре трассы Р352 Серов — Екатеринбург в Свердловской области пострадали девять человек. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба регионального минздрава в Telegram-канале.

«В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них пострадали девять человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трёх человек из этого числа направили в реанимационное отделение больницы Красноуральска, остальных шестерых — в больницу Кушвы, двое из них находятся реанимации и ещё четверо — в хирургическом отделении.

На место ДТП выезжала реанимационная бригада северного филиала территориального центра медицины катастроф, а также комплексная бригада, в составе которой были анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог и нейрохирург.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября лишённый прав пьяный водитель сбежал с места аварии в городе Урае в Югре. Мужчина бросил в автомобиле на месте ДТП двух раненых дочерей и может получить тюремный срок.

Ранее в этот же день в ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Челябинске пострадали два человека. Одна из машин после столкновения въехала в остановку общественного транспорта.