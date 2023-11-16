Пьяный россиянин попал в ДТП и сбежал, бросив дочерей в машине
Пьяный водитель в Югре сбежал с места ДТП и оставил в машину двух дочерей
Урай, Югра, 16 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Урае лишённый прав пьяный водитель сбежал с места аварии, оставив в машине двух раненых дочерей. Об этом случае рассказал портал 86.RU.
Отмечается, что это не первый случай, когда мужчина сел за руль пьяным. Против него возбудили три уголовных дела: за езду за рулём в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию (по части 1 статьи 264.1 УК РФ), за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС (пункт «а» часть 2статьи 264 УК РФ) и за оставление в опасности (статья 125 УК РФ).
Мужчина может получить тюремный срок. У девочек переломы и сотрясение, что врачи оценили как как тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошёл в середине сентября. Водитель уже нанял двух адвокатов и доказывает, что он потерял память после аварии.
Как сообщало ИА Регнум, в Закарпатской области Украины полуторагодовалую девочку сбил грузовик, пока её пьяная мать поднималась с земли. 32-летняя женщина шла по посёлку Ясиня и несла дочь на руках. Она была в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент опустившись на тротуар.
Женщина выпустила дочь из рук, и та пошла к дороге и оказалась на проезжей части. Ребёнка сбил грузовик «Урал». Девочку доставили в реанимацию, но спасти не удалось — она умерла из-за полученных травм. 57-летнего водителя грузовика, поместили в СИЗО. В момент аварии он был трезв.