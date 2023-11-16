Урай, Югра, 16 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе в городе Урае лишённый прав пьяный водитель сбежал с места аварии, оставив в машине двух раненых дочерей. Об этом случае рассказал портал 86.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что это не первый случай, когда мужчина сел за руль пьяным. Против него возбудили три уголовных дела: за езду за рулём в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию (по части 1 статьи 264.1 УК РФ), за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС (пункт «а» часть 2статьи 264 УК РФ) и за оставление в опасности (статья 125 УК РФ).

Мужчина может получить тюремный срок. У девочек переломы и сотрясение, что врачи оценили как как тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошёл в середине сентября. Водитель уже нанял двух адвокатов и доказывает, что он потерял память после аварии.

Как сообщало ИА Регнум, в Закарпатской области Украины полуторагодовалую девочку сбил грузовик, пока её пьяная мать поднималась с земли. 32-летняя женщина шла по посёлку Ясиня и несла дочь на руках. Она была в состоянии алкогольного опьянения, в какой-то момент опустившись на тротуар.

Женщина выпустила дочь из рук, и та пошла к дороге и оказалась на проезжей части. Ребёнка сбил грузовик «Урал». Девочку доставили в реанимацию, но спасти не удалось — она умерла из-за полученных травм. 57-летнего водителя грузовика, поместили в СИЗО. В момент аварии он был трезв.