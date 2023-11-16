Челябинск, 16 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей в Челябинске пострадали два человек, одна из машин после столкновения въехал в остановку общественного транспорта. Об этом 16 ноября рассказали в пресс-службе челябинской ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ДТП произошло в 06:28 (04:28 мск) на перекрёстке Доватора и Шаумяна. По предварительным данным, пострадали водитель автомобиля Ford Fusion и пассажир автомобиля Kia Rio», — привело слова представителя пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что, по предварительной информации, автомобиль Ford Fusion столкнулся с легковушкой Opel Astra, после чего врезался в машину Kia Rio. После этого Ford въехал в ограждение, а Kia Rio врезался в остановку.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 16 ноября стало известно, что водитель школьного автобуса в Приморском крае не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП пострадали восемь детей.

Грузовик с отказавшими тормозами 15 ноября столкнулся с девятью автомобилями на трассе М5 «Урал» в Челябинской области. В результате аварии, которая произошла в Ашинском районе, никто не пострадал.