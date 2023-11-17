Новый, 632-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением украинского политика Сергея Гайдая о поведении киевского руководства в ожидании поражения. По его словам, чиновники на Украине считают, что конфликт с Россией окончен, и разворовывают бюджет на собственные нужды.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В интервью YouTube-каналу Politeka Online он также поделился наблюдением: Украина воюет на два фронта — с Москвой и с коррупцией внутри страны. Гайдай считает бессмысленным строить иллюзии по поводу того, что «Россия развалится». По его словам, неэффективное государство без помощи Запада, который начал «перекрывать Киеву кислород», не имеет шансов на победу.

Из-за эскалации палестино-израильского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, из-за ситуации в Газе склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает.

Существенные потери в живой силе и технике ВСУ понесли за прошедшие сутки, 16 ноября, на краснолиманском направлении. По данным Минобороны, противник потерял до 175 военнослужащих убитыми и ранеными.

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