Красный Лиман, ДНР, 17 ноября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки понесли на краснолиманском направлении существенные потери в живой силе и технике, сообщили в Министерстве обороны России 16 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Подразделениями группировки войск «Центр» ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России)», — говорится в сводке.

Отмечается, что потери ВСУ на данном направлении составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Также украинские войска потеряли две американские 155-миллиметровые артиллерийские системы M777 и два автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 16 ноября сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли в общей сложности 480 человек личного состава на донецком, южнодонецком, херсонском и запорожском направлениях. Кроме того, российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины, артиллерийские установки Krab и M109 Paladin, систему M777, а также гаубицы FH70, «Мста-Б» и орудие «Гиацинт-Б».