Москва, 14 ноября, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Всех граждан России планируется доставить на Родину из сектора Газа в течение недели. Такое заявление сделал 13 ноября замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Как уточнил Серко, возвращения сограждан в Россию из сектора Газа удалось добиться благодаря огромной работе, проделанной МИД, МЧС и другими ведомствами. Замглавы МЧС выразил надежду на то, что в течение недели все российские граждане будут вывезены из сектора Газа на Родину.

Планируется каждый день вывозить группу людей, для этой цели подготовлено нужное количество авиабортов.

«Сегодня КПП прошли 99 человек, в том числе 43 ребенка. Завтра ожидаем также спецрейсом МЧС России доставку этих граждан в аэропорт Домодедово», — сказал Серко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что граждане Российской Федерации, эвакуированные из сектора Газа и доставленные на Родину 13 ноября бортом МЧС, не нуждались в экстренной медицинской помощи.

Самолёт с эвакуированными из Газы гражданами России прибыл в Москву вечером 13 ноября, приземлившись в аэропорту Домодедово. На борту судна находились 70 российских граждан.