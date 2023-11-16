Анкара, 16 ноября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Турецкая коммунистическая партия (ТКР) назвала «постыдным» такой обсуждение в парламенте членства Швеции в НАТО и призвала Анкару выйти из альянса. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на полученное от партии заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вместе с тем в партии отметили, что после начала спецоперации в 2022 году процесс разрастания НАТО только набирал обороты. А скорость, с которой в военный блок приняли Финляндию, в партии назвали беспрецедентной.

«К сожалению, и в этом вопросе Великое национальное собрание Турции потерпело серьёзную неудачу, проголосовав за вступление Финляндии без единого голоса «против», — заявили в TKP.

Депутаты выразили мнение, что вступление Швеции не приведёт к завершению конфликта и усилит напряжённость в регионе. Они отметили, что за сохранение напряжённости выступает Запад. Североатлантический альянс они назвали «террористической организацией».

В ТКР указали на то, что с момента своего создания НАТО никому не принесла мир — ни государствам-членам, ни другим народам.

«Напротив, она развязала террор и организовала массовые убийства в странах, против которых направлена ее деятельность. <…> Мир должен немедленно избавиться от НАТО. Первый шаг к этому — выход нашей страны и других членов из НАТО», — призвали коммунисты.

Также они потребовали от комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции рассмотреть вопрос о выходе Турции из «кровавой организации».

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября турецкий парламент подписал проект о ратификации членства Швеции в НАТО. Свою подпись под документом поставил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

15 ноября стали известны сроки возможного одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. Процесс ратификации протокола о членстве скандинавской страны завершится до конца 2023 года, в случае отсутствия каких-либо эксцессов, которые могли бы повлиять на ситуацию.

Турция стала членом Североатлантического альянса 18 февраля 1952. На протяжении 2022 и 2023 годов она не раз становилась препятствием в вопросе одобрения заявок на членство Финляндии и Швеции. В апреле этого года Финляндия стала 31-м членом альянса. Относительно заявки Швеции вопрос остаётся открытым из-аз инцидентов с сожжением Корана у турецких дипмиссий и вопроса выдачи Анкаре лиц, связанных с Рабочей партией Курдистана и других курдских сил.