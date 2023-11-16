Москва, 16 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Загустение крови повышает риск развития варикоза, стенокардии, инфаркта и других недугов, а его причиной становится недостаток белка в организме. Об этом 16 ноября заявил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По его словам, в рационе обязательно нужны нежирное мясо, морская рыба, молочные продукты и яйца. Стоит не забывать, что одним из главных провокаторов загустения крови выступает сахар, из-за которого возрастают уровень глюкозы и выработка липидных соединений.

«Это увеличивает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза», — подчеркнул врач.

Коллега Кутушова, доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, отметила, что белок в идеале должен присутствовать в каждом приёме пищи, поэтому она порекомендовала исключить из завтраков каши и заменить их разновидностями блюд из яиц или хотя бы добавить их к основному блюду.

«Два самых простых и полезных варианта — яичница и кусочек цельнозернового хлеба, а также яичница или омлет с овощами, лучше приготовленная в мультиварке или сотейнике без масла», — посоветовала Павлова.

Врач подчеркнула, что завтрак как таковой пропускать нельзя, так как активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высока именно по утрам, и в это время необходимо плотно поесть, и с белками, и с углеводами. При этом важно не забывать пить воду по утрам и в течение дня. При пробуждении человек находится в состоянии гиповолемии, то есть уменьшения объёма циркулирующей крови, недостатка воды, который считается самым значительным за сутки.

«В этот момент сердцу нужно перекачивать очень густую кровь», — рассказала Павлова «Российской газете».

Как сообщало ИА Регнум, кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что слишком густая кровь может грозить инфарктом, инсультом и тромбозом. Как заявил специалист, в случае, когда у человека нет показаний к антикоагулянтам, нет необходимости специально разжижать кровь, а достаточно просто пить определённое количество воды. Самое опасное в такой ситуации — обезвоживание, добавил Гаглошвили.

Его коллега, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина также отметила, что «синдром чая с бутербродом» может грозить дефицитом полезных веществ в организме. По её словам, «синдром» — не просто нежелание завтракать, а совокупность разнородных проблем организма, усиливающихся с возрастом. Академик отметила, что со временем обоняние и вкус ослабевают, а с ними и интерес к пище, и постепенно человек начинает худеть и испытывать постоянную слабость и даже падать в обморок.