Москва, 28 октября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, инсультом и тромбозом, при этом наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма, рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили в интервью «Российской Газете».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Врач ответил на вопрос о том, чего не нужно есть при густой крови. По его словам, самое опасное — это обезвоживание организма.

«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», — приводит газета слова Гаглошвили.

Врач также отметил, что при густой крови важно сбалансированное питание.

Как передавало ИА Регнум, ранее кардиолог Алексей Утин напомнил, что употребление алкоголя, особенно чрезмерное, может спровоцировать на следующий день приступ мерцательной аритмии — учащённое и хаотическое биение сердца, что является очень опасным симптомом. Утин отметил, что это называют синдромом праздничного сердца — СПС. Он начинается из-за токсичного воздействия алкоголя на клетки сердечной мышцы.

Врач сообщил, что люди, страдающие СПС, подвержены гипертонической болезни, ожирению и синдрому ночного апноэ, когда во сне периодически прекращается дыхание. Самое опасное последствие мерцательной аритмии — формирование тромба в предсердии. Тромб может закупорить одну из артерий, в том числе головного мозга, и вызвать обширный инсульт.