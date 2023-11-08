Москва, 8 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. «Синдром чая с бутербродом» может грозить дефицитом полезных веществ в организме человека. Об этом заявила директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН профессор Оксана Драпкина у себя в Telegram-канале.

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«Синдром чая с бутербродом — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», — сообщила Драпкина.

Академик отмечает, что с возрастом чувства обоняния и вкуса у человека ослабевают, что чревато пониженным интересом к пище. Постепенно человек начинает худеть, испытывать постоянное ощущение слабости и даже падать в обморок. Кроме того, данное состояние негативно влияет на иммунитет — начинают плохо заживать раны, а кости становятся хрупкими.

Если у человека есть проблемы с почками, то с таким синдромом может снизиться содержание натрия в крови и развиться гипонатриемия.

По словам Драпкиной, для предотвращения недуга в рационе человека должны присутствовать овощи, фрукты и орехи, а чтобы улучшить вкус блюд, можно использовать специи, травы и лимонный сок. Также специалист советует напоминать близким о важности своевременном приёме пищи и побуждать их заниматься физической активностью.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач-гастроэнтеролог Александра Алисова сообщила, что ягоды, мята и кокосы являются самыми полезными продуктами для пищеварения. По её словам, кокосы помогают усваивать питательные вещества и крайне полезны в случае заболеваний в кишечнике, мята же обладает спазмолитическими свойствами, что делает её идеальной для облегчения раздражённого кишечника, а одна чашка ягод содержит восемь граммов клетчатки, что равняется четверти ежедневной потребности человека.

Ранее врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала костный бульон продуктом, полезным для работы кишечника. Она пояснила, что при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется с образованием глютина и желатина, которые усваиваются в желудочно-кишечном тракте в виде аминокислот и коротких пептидов.