Москва, 16 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Ковдор Сергея Ч., который отправлял в соцсетях 13-летней школьнице предложения вступить с ним в интимную связь.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал источник ИА Регнум, слесарь бульдозерного цеха Сергей целый месяц заваливал девочку сообщениями с сексуальным подтекстом. Среди прочего мужчина отправил школьнице песню «Йупи Йо» группы Скалли Милано, в которой описывается половой акт.

Собрав все материалы переписки, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 статьи 135 (осуществление развратных действий по отношению к лицу старше 12, но младше 14 лет).

Накануне ИА Регнум писало, что в Москве за последнюю неделю зарегистрировали настоящий всплеск сексуальных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних трудовыми мигрантами из бывших советских республик. По пяти из них возбуждены уголовные дела, ещё одно пока находится на стадии доследственной проверки.