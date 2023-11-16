Москва, 16 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Парубия. Это следует из данных базы правоохранительного ведомства.

Str/Global Look Press Андрей Парубий

«Парубий Андрей Владимирович. Разыскивается по статье УК», ― указано в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается экс-секретарь СНБО, не уточняется.

В России Парубия обвинили в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в России заочно предъявили обвинения трём высокопоставленным украинским деятелям, в том числе бывшему секретарю СНБО Андрею Парубию.

Как заявили на оперативном совещании в Луганске, Парубий, а также генеральный прокурор Украины Олег Махницкий и председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин в 2014 году одобрили в ходе голосования в СНБО проведение на Украине так называемой антитеррористической операции. С их одобрения ВСУ осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, в результате которых более 1200 жителей Донбасса погибли и получили ранения.

Обвиняемых объявили в розыск с целью ареста.

Парубий был секретарём СНБО с 27 февраля по 7 августа 2014 года.