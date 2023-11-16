Милан, Италия, 16 ноября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Полицейские задержали в итальянском Милане семерых активистов экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение»), которые учинили акт вандализма в отношении известной достопримечательности Арка мира, расположенной в центральной части этого города, сообщили в управлении городской полиции.

Steffen Schmitz Милан

Нарушители измазали монумент оранжевой краской. Представитель полиции уточнил, что пока остается неясным, как много времени и средств потребуется, чтобы очистить сооружение от следов краски.

Полицейские также заявили, что прибыли на место сразу после сигнала, однако не успели помешать экоактивистам, которых поместили под стражу.

Кроме того, стало известно, что перед задержанием члены «Последнего поколения» растянули транспарант с требованием учредить «фонд репараций» для борьбы с климатическими изменениями. Они также выступили с критикой в адрес нынешнего правительства Италии и действий властей Израиля в секторе Газа.

Полицейские отметили, что никто из протестующих не оказал сопротивления полицейским при задержании.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января в Милане экоактивисты движения «Последнее поколение» облили краской инсталляцию современного искусства L. O. V. E, созданную художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом. Она установлена перед зданием городской биржи.

Участники акции также развернули плакат с фразой «Прекратите субсидирование ископаемых». Полиция задержала троих членов движения.