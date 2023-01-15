Милан, Италия, 15 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Современная инсталляция L. O. V. E художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, установленная перед зданием биржи в Милане, которую местные жители также называют «Палец», пострадала от действий вандалов. Об этом 15 января сообщили в местной полиции, сообщает агентство ANSA.

(сс) Stefano Stabile Здание биржи в Милане

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Такой поступок совершили активисты движения «Последнее поколение», трое из них были доставлены в полицейский участок.

Как уточнили в правоохранительном ведомстве, они облили скульптуру жёлтой краской, а также развернули плакат с фразой «Прекратите субсидирование ископаемых».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Италии группа экоактивистов (члены организации «Последнее поколение») облили фасад здания Сената республики оранжевой краской. Сотрудники охраны задержали пять участников акции.

Уточняется, что экоактивисты совершили эту акцию, поскольку «испытывают отчаяние», которое вызвано «всё более тревожными статистическими данными об уже начавшемся климатическом коллапсе».