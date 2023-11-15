Москва, 15 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Житель города Прохладный в Кабардино-Балкарии попытался поджечь военкомат. Об этом рассказал ИА Регнум источник.

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По словам собеседника агентства, 14 ноября 24-летний Даниил К. пришёл к зданию военного комиссариата и бросил в окно горящий предмет. На площади 1 кв. м возникло возгорание, которое быстро потушил сторож.

Даниила задержали прибывшие на место сотрудники полиции. Причиной своих действий молодой человек назвал огорчение из-за получения повестки. В отношении Даниила начата проверка.

13 ноября ИА Регнум писало, что в селе Чемал в республике Алтай попытались поджечь местное здание отделения полиции. Злоумышленником оказался 36-летний инвалид второй группы, состоящий на учёте у нарколога и психиатра, который ко всему прочему находился в состоянии алкогольного опьянения.