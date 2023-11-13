Горно-Алтайск, 13 ноября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Житель села Чемал в республике Алтай попытался поджечь местное здание отделения полиции, сообщил источник ИА Регнум.

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Как рассказал собеседник агентства, 36-летний инвалид второй группы Алексей М., состоящий на учёте у нарколога и психиатра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забросал здание ОМВД по Чемальскому району коктейлями «Молотова».

Примечательно, что в тот же день мужчину задерживали за неповиновение сотрудникам полиции, но спустя пару часов его из отделения отпустили по состоянию здоровья. Вскоре он вернулся к зданию полиции, но уже с ёмкостями с зажигательной смесью.

Находившиеся на дежурстве правоохранители оперативно потушили возгорание и задержали Алексея. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в Свердловской области мошенники, представившись сотрудниками Центрального банка РФ, убедили сразу двух пенсионерок поджечь здания военкоматов. Однако одна из женщин перепутала военный комиссариат и поликлинику.