Москва, 15 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 15 ноября представил итоги опроса об общественном восприятии выборов в стране. Как стало известно, уровень доверия к их результатам вырос с 46% до 61% (в 1,3 раза) менее, чем за три года.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С октября 2021 года прирост показателя по этому пункту составил 8 пунктов, с ноября 2020 года — 15. В августе 2023 года тех, кто скорее доверяет результатам выборов, оказался 61% (69% среди тех, кто всегда обязательно участвует в выборах или старается это делать). Обязательно принимают участие в выборах более трети россиян (38%), а каждый четвёртый — по возможности (25%). Каждый десятый принципиально игнорирует выборные процессы (10%).

По оценкам электоральных активистов, выборы, как правило, проходят честно и без нарушений закона (67% респондентов). Об обратном заявили 22%, а каждый девятый затруднился оценить честность (11%). Результаты опубликованы на сайте центра.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система относится к числу самых передовых в мире. Во время видеообращения на внеурочном занятии «Разговоры о важном» она рассказала учащимся о работе комиссии и важности выборов и участия в них. По словам Памфиловой, в мире нет аналогичных российской по уровню прозрачности и степени организации контроля за выборами систем. Председатель ЦИК вспомнила, как впервые посетила выборы в возрасте пяти лет, и это было словно праздник. Выборы — ответственное действие, заключила она.