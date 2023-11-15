Тюмень, 15 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области местного жителя, выполнявшего задания украинских спецслужб, сообщили 15 ноября в пресс-службе областного управления ведомства.

ФСБ РФ/РИА Новости

Силовики получили данные, что злоумышленник собирал информацию о военных объектах в регионе и получал за это вознаграждение. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». В случае признания судом его вины мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В пресс-службе уточнили, что суд постановил арестовать подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября стало известно о задержании в Краснодарском крае уроженца Украины, пытавшегося совершить покушение на командование одной из воинских частей. По информации следователей, он действовал под руководством украинских спецслужб, которые передали ему координаты тайника с комплектующими для взрывного устройства.

ФСБ 26 октября сообщила о нейтрализации агента украинских спецслужб в Твери, готовившего теракт. Он оказал сопротивление при задержании, после нейтрализации у злоумышленника нашли самодельную взрывчатку и гранату РГД-5.