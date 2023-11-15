Москва, 15 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Матерью, которая выбросила новорождённого ребёнка в мусоропровод в Москве, оказалась гражданка Украины. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщил источник ИА Регнум.

Прокуратура Москвы

«Установлено, что гражданка Украины… родив 09.11.2023 ребёнка мужского пола, взяв новорождённого в руки, выйдя в подъезд указанного дома, сбросила его в коллектор мусоропровода. Однако, довести умысел до конца не смогла по независящим от неё причинам», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл 9 ноября. Жители дома по Вишняковской улице обнаружили в ковше мусороприёмника младенца. Ребёнка госпитализировали с переохлаждением. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы, новорождённого мальчика в мусоропровод бросила мать. Выяснилось, что женщина снимает жильё вместе с сожителем. Малыша она родила без помощи врачей прямо в квартире, а затем просто выбросила.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

Уполномоченная по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что пока родственников ребёнка не удалось найти, малыш всё еще в больнице. После выписки его передадут в социальное учреждение.