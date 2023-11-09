Москва, 9 ноября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В ковше мусоропровода в жилом доме на улице Вишняковская в городе Москве обнаружен младенец, сообщила 9 ноября пресс-служба ГСУ СК России по Москве в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В СК уточнили, что в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Ребёнок доставлен в столичную больницу, где его осматривают врачи.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября тело новорождённого ребёнка без признаков жизни было обнаружено в мусорном контейнере в Балашихе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

19 сентября в Москве нашли задушенного десятимесячного ребёнка. Подозреваемой стала его мать 1987 года рождения. Женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Месяцем ранее, вечером 20 августа, труп младенца обнаружили в санузле торгового центра его посетители. По предварительным данным, ему было около 10–12 недель. Правоохранители установили личность матери.