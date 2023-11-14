Москва, 14 ноября, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Следователи назначили 12 экспертиз по делу обвиняемого в убийстве Героя России подполковника Ирека Магасумова. Об этом 14 ноября сообщил его адвокат Алексей Сандалов.

«По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические», — сообщил он «РИА Новости».

До этого правоохранители уже назначили ещё три экспертизы. Как отметил адвокат, одежду Магасумова исследуют на предмет следов пороха, эксперты проведут экспертизу по установлению вменяемости обвиняемого и свидетелей по делу. Обвиняемый находится под стражей.

По версии следствия, в августе подполковник и его сослуживец познакомились с девушками в кафе в Луганске, вышли на улицу, где из-за внезапно возникшего конфликта Магасумов застрелил одну из новых знакомых. По версии защиты, виновен в случившемся его сослуживец, якобы случайно нажавший на курок во время проверки пистолета, в то время как сам подполковник ушёл с места событий.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, осуждённый за убийство журналистки Анны Политковской бывший оперативник управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов получил помилование после участия в специальной военной операции. Как сообщил его адвокат, Хаджикурбанов участвовал в первом этапе СВО как заключённый, и впоследствии был помилован, а когда истёк срок контракта, повторно как доброволец продолжил выполнять боевые задачи.