Москва, 14 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Осуждённый за убийство журналистки Анны Политковской бывший оперативник управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов получил помилование. Об этом 14 ноября сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

Сергей Кузнецов/РИА Новости Сергей Хаджикурбанов

«По информации, которую я выяснил от родственников, он ещё в первом этапе СВО принял участие, соответственно, был помилован. Срок контракта истёк, и он повторно как доброволец продолжает выполнять боевые задачи», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ, уточнив, что его подзащитный сначала подписал контракт на участие в спецоперации как заключённый.

Хаджикурбанов служил в спецназе, поэтому имел опыт для участия в СВО, добавил Михальчик.

Политковскую застрелили в подъезде дома в Москве в октябре 2006 года. «Заказ» на убийство получил чеченец Лом-Али Гайтукаев, который для исполнения поручения организовал преступную группу, в которую наряду с Хаджикурбановым вошли на тот момент начальник отделения оперативного управления ГУВД подполковник Дмитрий Павлюченков, братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы. Хаджикурбанова задержали спустя год с момента убийства, в 2009 году его признали виновным.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о расследовании убийства журналистки, заявил, что в администрации президента не комментируют работу следствия, так как многие преступления, особенно заказные, очень сложны и часто требуют длительного времени на раскрытие. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что сделал всё, чтобы раскрыть убийства Политковской и политика Бориса Немцова, но, по его словам, существует мнение, что их заказчики «спрятаны или спрятались».