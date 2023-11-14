Киев, 14 ноября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Ответственность за провал контрнаступления украинских войск несёт главком ВСУ Валерий Залужный, которого необходимо отстранить от занимаемой должности. Такое мнение 13 ноября высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасёву на его YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Семь месяцев пиарить контрнаступление и пойти туда, где нас ждали, — прямо на минные поля, в бетон. Это гений полководческой мысли? <…> Хватит делать нам идолов. <…> Мы же думали, что он великолепный полководец», — сказал он.

По словам Шевченко, военные ВСУ действовали максимально неграмотно, так как пошли в лобовую атаку на российские позиции, а не стали вырабатывать более сложную стратегию с использованием отвлекающих маневров, что в итоге и привело к «тупику Залужного».

Депутат Рады также раскритиковал желание киевских властей получить от Запада истребители F-16, которые никак не смогут переломить ход военных действий, так как в сложившейся ситуации сфера их применения крайне ограничена.

Глава киевского режима Владимир Зеленский по просьбе Залужного выпрашивает у союзников новые виды техники, однако из-за неграмотных действий это не приносит результата на поле боя, добавил Шевченко.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Залужный в ходе телефонного разговора с председателем объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном признал тяжёлое положение ВСУ на отдельных участках фронта. По его словам, таковыми являются авдеевское, купянское и марьинское направления в зоне боевых действий. Стороны также обсудили возможные будущие наступательные действия и планы на зимний период.

Главком ВСУ 2 ноября в интервью изданию Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, и из-за этого украинская армия не может достичь успеха. Залужный также признал, что ВСУ завязли на минных полях в ходе попыток контрнаступления.