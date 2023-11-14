Москва, 14 ноября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. За первые девять месяцев этого года сертификат на материнский капитал получили свыше 373 тысяч семей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания о продвижении нацпроекта «Демография». Информацию опубликовали в Telegram-канале правительства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

На совещании она сообщила, что в рамках нацпроекта в России построили и сдали 1641 детский сад. По словам Голиковой, это позволило создать более 238 тысяч мест. В 2023 году в эксплуатацию ввели 28, рассчитанных на 5316 мест.

Также вице-премьер озвучила, что в этом году в эксплуатацию ввели 28 спортивных объектов в рамках федеральной программы. Она указала, что разрешения на ввод в эксплуатацию получили четыре объекта в Якутии, Брянской, Иркутской и Костромской областях. Продолжается модернизация центров занятости и повышение квалификации сотрудников, добавила Голикова.

Как сообщало ИА Регнум, стало известно, как изменятся с 1 февраля 2024 года выплаты пособий по уходу за детьми и размер материнского капитала. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец пояснила, что ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет на 48% — до 49 123 рублей. В 2025 году его планируют поднять до 68 996 рублей. Она добавила, что пособие разрешат получать даже при выходе на работу из декретного отпуска.

Говоря о размере материнского капитала, Иванова-Швец указала, что для первого ребёнка он вырастет на 44 тыс. рублей, для второго — на 58 тыс. рублей. Пособие по беременности и родам вырастет с 383 179 до 565 562 рублей в 2024 году.