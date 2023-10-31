Москва, 31 октября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. С 1 февраля 2024 года в России повысят многие выплаты и пособия, связанные с рождением и воспитанием детей, рассказала 31 октября агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Известия/Дмитрий Коротаев

Она сообщила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 33 282 на 48% — до 49 123 рублей. В 2025 году его планируют поднять до 68 996 рублей.

«Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», — добавила Иванова-Швец.

Также в следующем году увеличат материнский капитал. Для первого ребёнка он вырастет на 44 тыс. рублей, для второго — на 58 тыс. рублей. Пособие по беременности и родам вырастет с 383 179 до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году.

Иванова-Швец также рассказала, что в правительстве планируют повысить пособие при рождении ребёнка, оплату дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами и пособие при передаче детей на воспитание в семью. Размеры этих выплат ещё обсуждают, добавила она.

Кроме того, ряд детских выплат привязан к МРОТ, который с 1 января 2024 года повысят на 18,5%, до 19 242 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября правительство России одобрило проекты законов о пособиях гражданам с детьми и об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Цель новых законов — повысить качество жизни матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет.

Министр финансов России Антон Силуанов 3 октября сообщил о планах проиндексировать все социальные обязательства в период с 2024 по 2026 год. Он отметил, что в государственный бюджет на эти цели заложили необходимые средства.