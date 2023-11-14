Луганск, 14 ноября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Мобилизованным в ряды украинской армии новобранцам выдают уже ношенную форму и средства защиты б/у. Об этом 14 ноября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На одном из «сортировочных» пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий», — написал он в Telegram-канале.

Эксперт уточнил, что получаемые новобранцами ВСУ вещи, как правило, непригодны для использования, так как имеют характерные повреждения и зловонный запах.

Он также добавил, что такая же ситуация наблюдается и с выдаваемыми украинским военным средствами бронезащиты.

«На протесты военнослужащих и отказ одевать эту форму, старшим офицером было предложено либо купить новую за собственные средства в ближайшем военторге, либо понести дисциплинарное наказание и отправиться к штрафникам в штурмующие подразделения», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября сотрудники военкомата в Закарпатской области насильно задержали в хостеле водителя автобуса, который привёз из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо. Они не стали слушать мужчину, что он является единственным водителем для детской группы спортсменов, и вручили ему повестку о призыве в ряды украинских войск.

Попавший в плен к ВС России боец 63-й отдельной механизированной бригады украинской армии Юрий Кузьмич 11 ноября рассказал, что призванные по мобилизации в ВСУ не получают натовского оружия и техники, потому что командиры и власти страны боятся мятежа. Он уточнил, что имеет в виду некоторые бригады с большим количеством мобилизованных солдат.