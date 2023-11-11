Москва, 11 ноября, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Призванные по мобилизации в ВСУ украинцы не получают натовского оружия и техники, командиры и власти боятся мятежа, рассказал журналистам попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной украинской бригады Юрий Кузьмич.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Говорили, что нам привезли натовское оружие, но никто его не видел. В интернете также показывают: «Вот, нам НАТО выдало это, это и это». <…> Они нам не выдают натовское оружие, потому что мы можем пойти против них, против Киева», — сказал пленный.

Кузьмич добавил, что имеет в виду некоторые бригады с большим количеством мобилизованных солдат. Каждому из них обещают одно, а на самом деле боятся давать западную технику и оружие, подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению экс-советника бывшего главы Украины Леонида Кучмы экономиста Олега Соскина, жители Украины могут начать мятеж против главы страны Владимира Зеленского из-за его нежелания начать мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Большая часть украинцев недовольна действиями нынешних властей, которые осуществляются в обход конституции страны, отметил эксперт.

Внутри Вооружённых сил Украины обсуждается возможность свержения главы киевского режима, утверждал 7 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он призвал власти Украины заключить мирное соглашение с Россией, чтобы прекратить кровопролитие.