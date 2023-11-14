Вашингтон, 14 ноября, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Иск в федеральный суд против администрации президента США Джозефа Байдена подала американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) обвинив американского лидера в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 13 ноября на сайте организации.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Соединенные Штаты не выполняют свои юридические обязательства по предотвращению геноцида, а президент Байден и другие высокопоставленные чиновники активно помогают и подстрекают геноцид палестинского народа, проводимый израильским правительством», — указано в документе.

Также отмечается, что президент США, а также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин не только не воспользовались своим влиянием для предотвращения геноцида в секторе Газа, но и заявляли о безоговорочной поддержке действий правительства Израиля.

В заявлении сказано, что правозащитная организация 13 ноября подала федеральный иск от имени правозащитных организаций Палестины и палестинцев в Газе и США против Байдена и высокопоставленных чиновников в его администрации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правозащитная организация Amnesty International подтвердила использование Израилем боеприпасов с химическим белым фосфором в секторе Газа и Ливане.

В свою очередь, Израиль обвинил международную правозащитную организацию Amnesty International в «антисемитизме и предвзятом отношении к еврейскому государству».