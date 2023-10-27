Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Израиль обвинил международную правозащитную организацию со штаб-квартирой в Лондоне Amnesty International в «антисемитизме и предвзятом отношении к еврейскому государству». Об этом сообщает европейская версия газеты Politico.

Peerapon Boonyakiat/Global Look Press Активисты Amnesty International

Отмечается, что это произошло после того, как организация заявила о нарушении международных правил ведения войны обеими сторонами ближневосточного конфликта.

«Amnesty International — антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю», — приводит издание слова официального представителя МИД Израиля Лиора Хайата, который добавил, что эта организация недостаточно авторитетна, чтобы называться правозащитной.

Хайат отметил, что молчание правозащитников после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября «демонстрирует, что Amnesty International является пропагандистской структурой, которая работает в интересах террористов».

Издание напомнило, что ранее генеральный секретарь этой организации Агнес Калламар заявила о необходимости принять срочные меры для защиты гражданского населения и призвала к прекращению огня с обеих сторон.

Как передавало ИА Регнум, сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели ещё один рейд в центральной части сектора Газа, они нанесли удар по многочисленным объектам палестинского движения ХАМАС. Отмечается, что авиация и артиллерия армии Израиля нанесли удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в районе Шуджаия и по всему сектору Газа. По окончании операции войска покинули этот район.

Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что армия Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа.

В Human Rights Watch ранее заявили, что израильская армия при обстрелах Ливана и сектора Газа 10–11 октября применяла запрещённые конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Также о применении Израилем белого фосфора заявляли в МИД Палестины.