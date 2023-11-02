Москва, 2 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International подтвердила использование Израилем боеприпасов с химическим белым фосфором в секторе Газа и Ливане, сообщил 2 ноября телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы проверили видеокадры, на которых снаряды с химическим веществом, разрываются над Газой и Ливаном, и поговорили с врачами, которые лечили девять человек в Ливане от травм, полученных белым фосфором», — заявила телеканалу старший советник организации по кризисным ситуациям Донателла Ровера.

Она назвала эти доказательства совершенно неопровержимыми.

По её словам, ни Израиль, ни ХАМАС не соблюдают международное право. Сначала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ХАМАС наносил удары по мирным жителям, а Израиль осуществил неизбирательные и непропорциональные бомбардировки, в результате которых погибли тысячи детей. Ровера также назвала обострение ситуацию на Ближнем Востоке одним из самых интенсивных и смертоносных конфликтов за последнее время.

Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ. При попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжёлые ожоги. Это ядовитое вещество, смертельная доза которого составляет не более 0,15 грамм.

Как сообщало ИА Регнум, члены палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по сектору Газа. По данным на 2 ноября, число погибших в секторе Газа достигло 8 805 тысяч человек. Более 22 тысяч человек пострадали в результате боевых действий.

На фоне обострения ситуации Египет 1 ноября объявил об открытии КПП «Рафах» на границе с Газой. По нему анклав покидают иностранные граждане.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил 1 ноября, что Израилю нельзя давать карт-бланш на проведение наземной операции в Газе. Он напомнил о позиции Москвы, осуждающей убийство мирных жителей — как Израиля, так и Газы. В МИД России 2 ноября заявили, что число погибших и пострадавших в зоне конфликта растёт с катастрофической скоростью. В ведомстве напомнили, что израильская армия продвинулась на несколько километров вглубь сектора Газа в ходе наземном операции.