Вашингтон, 14 ноября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружений России для использования в спецоперации на Украине. Такое заявление сделал 13 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

Как уточнил Салливан, согласно последней оценке, Китай не поставлял России вооружений в рамках спецоперации на территории Украины.

При этом Салливан сделал уточнение, что оценка верна по состоянию на несколько дней назад, поэтому информация будет перепроверена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином жёсткий разговор по стратегически важным вопросам. В частности, переговоры включат обсуждение поддержки Китаем России в украинском конфликте.

Президент США встретится с лидером Китая 15 ноября в Сан-Франциско. Лидеры обсудят двусторонние отношения США и Китая, необходимость поддержания открытых линий связи, а также ряд мировых и региональных проблем.