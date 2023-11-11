Вашингтон, 11 ноября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином жёсткий разговор по стратегически важным вопросам. Об этом 10 ноября написало издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

XINHUA /LI XUEREN/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

Отмечается, что во время переговоров будут затронуты ключевые вопросы американо-китайских отношений.

«Они будут включать в себя обсуждение поддержки России со стороны Пекина в украинском конфликте», — сказал один из чиновников.

Кроме того, частью «жёстких разговоров» будет обсуждение связи Китая с Ираном.

Издание отметило, что Байден рассматривает предстоящую встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на китайского лидера для перезагрузки отношений двух стран до начала выборов в США.

Как передавало ИА Регнум, Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. Лидеры обсудят двусторонние отношения США и Китая, необходимость поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и мировых проблем.

Как заявил представитель американской администрации, США не ищут конфликта с Китаем и не намерены вступать с ним в новую холодную войну. По его словам, предстоящая встреча нацелена на стабилизацию отношений двух стран, для того чтобы это послужило интересам партнёров и союзов, а также интересам американского народа.