СМИ: Байден хочет «жёстко» поговорить с Си Цзиньпином о России и Иране
Politico: Байден проведёт «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
Вашингтон, 11 ноября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином жёсткий разговор по стратегически важным вопросам. Об этом 10 ноября написало издание Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Отмечается, что во время переговоров будут затронуты ключевые вопросы американо-китайских отношений.
«Они будут включать в себя обсуждение поддержки России со стороны Пекина в украинском конфликте», — сказал один из чиновников.
Кроме того, частью «жёстких разговоров» будет обсуждение связи Китая с Ираном.
Издание отметило, что Байден рассматривает предстоящую встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на китайского лидера для перезагрузки отношений двух стран до начала выборов в США.
Как передавало ИА Регнум, Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. Лидеры обсудят двусторонние отношения США и Китая, необходимость поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и мировых проблем.
Как заявил представитель американской администрации, США не ищут конфликта с Китаем и не намерены вступать с ним в новую холодную войну. По его словам, предстоящая встреча нацелена на стабилизацию отношений двух стран, для того чтобы это послужило интересам партнёров и союзов, а также интересам американского народа.