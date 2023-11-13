Газа, Палестина, 14 ноября, 2023, 00:13 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняли здание парламента в городе Газа и сделали коллективную фотографию на трибуне. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщило издание The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

По информации источника, на опубликованном фото запечатлены военные, несущие службу в бригаде «Голани», задействованное в секторе Газа в рамках наземной операции ЦАХАЛ.

Отмечается, что в этом здании парламента с 2007 года заседали исключительно члены палестинского движения ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 13 ноября Армия обороны Израиля нанесла серьёзное поражение отрядам противника на севере сектора Газа, что привело к нарушению дислоцированных там батальонов оперативной боеспособности. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что военные структуры ХАМАС в северной части анклава перестали функционировать.

Вечером глава министерства обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ХАМАС полностью потеряло контроль над Газой. По его словам, оставшиеся силы противника бегут на юг палестинского анклава.