Газа, Палестина, 13 ноября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, заявил глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант, слова которого приводит газета Haatetz 13 ноября.

«ХАМАС потеряло контроль над Газой. Террористы бегут на юг, гражданские грабят базы ХАМАС. Они не верят правительству», — утверждает глава оборонного ведомства.

Ранее в понедельник в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о нанесённом отрядам ХАМАС поражении на севере сектора Газа. В результате ударов была серьёзно нарушена боеспособность находящихся в регионе батальонов, военные структуры ХАМАС перестали организованно функционировать.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС потеряло контроль над северной частью сектора Газа. Он добавил, что Израиль добивался, чтобы мирные жители ушли из своих домов в этом районе на юг палестинского анклава, куда, по его словам, поставляются лекарства, еда и вода.