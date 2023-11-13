Москва, 13 ноября, 2023, 20:43 — ИА Регнум. Как стало известно 13 ноября, некоторым пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta) стала доступна новая функция дополнительной защиты чатов с помощью кода. Как отмечается, защищённые таким образом переписки не будут отображаться в основном перечне, а при желании аналогично можно будет скрыть и уже скрытые диалоги.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

Как сообщил портал WABetaInfo, пользователь, который не знает секретный пароль, не увидит закодированные чаты, никак не сможет их обнаружить и получить к ним доступ. Помимо прочего, такие переписки также станет возможно быстро удалить в меню настроек конфиденциальности. Обновление стало доступно отдельным пользователям версии 2.23.24.20 на устройствах с системой Android.

Как сообщало ИА Регнум, WhatsApp разрешил пользователям создавать одновременно два аккаунта на одном устройстве. Для использования второго аккаунта нужно задействовать дополнительный номер телефона и SIM-карту. Однако при этом каждый профиль можно настроить отдельно, в том числе в контексте параметров конфиденциальности и уведомлений.

В беседе с ИА Регнум директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что после прекращения WhatsApp поддержки устаревших версий ОС Android в России могут лишиться этого мессенджера порядка 1% пользователей. Он добавил, что есть альтернативные приложения, которые позволяют пользоваться web-версией.