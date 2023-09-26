* WhatsApp — запрещённая в России организация

Москва, 26 сентября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Глобальных проблем для пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с устаревшей операционной системой (ОС) после 24 октября не будет, поскольку есть альтернативные приложения и возможность пользоваться web-версией мессенджера. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ранее разработчики мессенджера WhatsApp объявили, что с 24 октября приложение будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше. На остальных устройствах мессенджер прекратит свою работу. Отмечается, что доступа к приложению лишатся более 1 млн пользователей, версия ОС Android которых 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4.

По мнению Владимира Зыкова, держатели более старых моделей смартфонов, работающих на ОС Android ниже версии 5.0, сами осознают риски того, что их устройство может поддерживать далеко не все современные приложения.

«То же и с WhatsApp — они также могут продолжать пользоваться приложением, если перейдут на web-версию, то есть ту, которая открывается через браузер, а не приложение. Также пользователи могут просто перейти на другой смартфон или выбрать на замену, например, Telegram», — поделился Зыков.

Как отметил эксперт, версией ОС Android ниже 5.0 в России пользуется менее 1%, а значит, доступа к приложению может лишиться не так уж много людей.

«На самом деле это обычная история. Современный софт в основном поддерживает приложения для ОС Android версии 5.0 и выше. Просто меняются технологии и держать отдельную команду, которая бы занималась поддержкой устаревших технологий и приложений, нецелесообразно», — отметил Зыков.

Также некритичным счёл сообщение и директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

«Это нормальная практика, которая связана с политикой безопасности. Разработчики ОС и мобильных устройств при обновлении ОС закрывают те или иные бреши. А уязвимости, которые закрывают, связаны с программным обеспечением, которое установлено на телефоне. Это скорее такая техническая проблема, которая не имеет никаких долгосрочных последствий, потому что все эти пользователи обновят тот же самый мессенджер вслед за обновлением ПО», — отметил Мясоедов.

По его мнению, в интересах пользователей применить обновления, которые предлагает смартфон, чтобы затем обновить и само приложение WhatsApp, если хочется оставаться на связи именно в этом мессенджере.

13 сентября WhatsApp объявил о запуске функции создания каналов более чем в 150 странах. После этого первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе мессенджера в России может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации. 26 сентября Горелкин сообщил, что после заявлений о блокировке WhatsApp не будет запускать каналы в России. Мессенджер принадлежит компании Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что с мессенджером WhatsApp в России всё будет хорошо.