* * принадлежит запрещённой в России организации Meta

Вашингтон, 19 октября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta) разрешил пользователям создавать одновременно два аккаунта на одном устройстве, сообщила пресс-служба компании 19 октября на официальном сайте.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Для использования второго аккаунта нужно задействовать дополнительный номер телефона и SIM-карту. Каждый профиль можно настроить отдельно, включая параметры конфиденциальности и уведомлений.

«Откройте настройки WhatsApp, нажмите на стрелку рядом с вашим именем и выберите «Добавить аккаунт», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в WhatsApp в конце сентября предупредили, что с 24 октября мессенджер не сможет работать на некоторых устройствах, так как разработчики сохранят поддержку только версий ОС Android 5.0 и выше. В компании пообещали заранее предупредить пользователей, если мессенджер не будет работать на их устройстве.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал ИА Регнум, что после прекращения WhatsApp поддержки устаревших версий ОС Android в России могут лишиться этого мессенджера порядка 1% пользователей. Он добавил, что есть альтернативные приложения, которые позволяют пользоваться web-версией.