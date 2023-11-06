Москва, 6 ноября, 2023, 21:37 — ИА Регнум. В Москве с 6 по 12 ноября ожидается постепенное уменьшение осадков, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков. Дожди сохранятся ещё в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, а начиная со среды будет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность дождей», — сказала Котилевская «РИА Новости».

Следующая порция дождей, по её словам, ожидается только 12 ноября. Вместе с тем ночи 9 и 10 ноября будут достаточно холодными, добавила синоптик. В Москве температура опустится до плюс 2–3 градусов, по области до нуля, не исключены слабые заморозки.

«В общем и целом, температурный режим останется выше климатической нормы», — сказала Котилевская.

Как передавало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что предстоящей зимой погода в России будет неустойчивой — температура будет колебаться вплоть до экстремальных значений.

Вильфанд также сообщил, что текущий год станет самым тёплым за весь период средней глобальной температуры. Говоря о сентябре 2023 года, представитель Гидромета сообщил, что тот стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. Это связано с нарастанием содержания парниковых газов в атмосфере и повышением температуры воды Тихого океана.