Херсон, 13 ноября, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Военные российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и скопление живой силы украинской армии около Крынок и у острова Алёшкинский в Херсонской области. Об этом 13 ноября рассказал журналистам представитель оперативных служб региона.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены: скопление живой силы противника в районе населённого пункта Крынки, САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом в районе населённого пункта Инженерное, место скопления живой силы противника в районе острова Алёшкинский», — сказал он.

Собеседник уточнил, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении 27 военных убитыми и ещё двух — ранеными.

Он добавил, что также российские подразделения уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений украинских войск в островной зоне, а также позицию одного из подразделений ВСУ на каховском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 13 ноября, в пресс-службе Минобороны заявили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ под Харьковом. Отмечалось, что также российские военные отразили две атаки штурмовых групп украинской армии у Загоруйковки, в результате чего ВСУ потеряли 40 человек личного состава, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Позднее в этот же день в оборонном ведомстве рассказали, что военные российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу пехоты и грузовой автомобиль ВСУ под Артёмовском. По данным Минобороны, это удалось сделать с помощью FPV-дрона.