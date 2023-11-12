Вашингтон, 12 ноября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Россия в ходе спецоперации может освободить ещё пять областей на Украине, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Vincenzo Circosta/ZUMA Press Wire Service/ТАСС

По его словам, речь идёт о продлении спецоперации до 2025 года, о наращивании ВС России, чтобы у Москвы было достаточно ресурсов для выполнения задачи по освобождению ещё пяти областей.

«Теперь мы начинаем видеть конечную цель. Эта финальная стадия звучит так: «Если вы хотите продолжать этот конфликт, то и мы его продолжим, и когда он закончится, то еще пять областей уже не будут частью Украины», — отметил он.

Риттер добавил, что у киевского режима ещё осталось время завершить конфликт дипломатическим путём до того, как границы изменятся.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер заявил, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

Также бывший американский разведчик отмечал, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. По его словам, если глава киевского режима будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, то ВСУ могут подняться и отстранить его от власти.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение о том, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.