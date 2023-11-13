Дамаск, 13 ноября, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали военную базу США «Аш-Шаддади», расположенную в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

U.S. Navy Американская военно-морская-база

«Три беспилотника атаковали американскую базу «Аш-Шаддади» в Хасаке на северо-востоке Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал также сообщал о массированном ракетном обстреле базы США, расположенной на нефтяном месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Всего по военному объекту было выпущено не менее 15 ракет. В результате атаки, согласно заявлению Al Mayadeen, погибли несколько американских военнослужащих.

Всего на территории Сирии Соединённые Штаты Америки имеют 24 военные базы и четыре пункта.

Как предавало ИА Регнум, 11 ноября американская военная база Харир на севере Ирака также подверглась атаке, осуществлённой при помощи заминированного беспилотника. Ранее военный объект уже подвергался подобной атаке 9 ноября, когда в результате удара двух БПЛА вспыхнул сильный пожар и загорелись резервуары с топливом.