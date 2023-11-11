Багдад, 11 ноября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного беспилотника. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Беспилотник атаковал военную базу международной коалиции в аэропорту Харир в провинции Эрбиль», — говорится в сообщении.

По информации источника, атака была осуществлена при помощи заминированного дрона.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух заминированных беспилотников. Согласно видеозаписи, представленной Rudaw местными жителями, на авиабазе вспыхнул сильный пожар, там загорелись резервуары с топливом.

Ранее иракское агентство Shafaq news сообщало о мощном взрыве, который был слышен около военного аэродрома Харир в провинции Эрбиль.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в службе безопасности, 9 ноября сообщило, что патруль с американскими военными и иракскими силовиками подорвался на взрывном устройстве на севере Ирака. По их информации, нападение произошло в окрестностях Мосула. Погибших в результате взрыва нет.

Пресс-секретарь минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявлял, что с 17 октября американские базы в регионе были атакованы свыше 30 раз. В результате этих вылазок 28 военнослужащих получили ранения.