Бейрут, 13 ноября, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Американские военные убиты в результате ударов на востоке Сирии, сообщил 13 ноября ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

По данным телеканала, жертвами ракетной атаки стали военные США на нефтяном месторождении «Конико». О количестве погибших солдат информации нет.

В Пентагоне пока не выступили с официальным подтверждением случившегося.

Также журналисты утверждают, что на северо-востоке Сирии в Хасаке три беспилотника атаковали американскую базу «Аш-Шаддади».

Всего на территории Сирии минобороны США имеет 24 военные базы и четыре пункта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ливанский телеканал распространил сведения, что по базе США «Конико» в Сирии было выпущено не менее 15 ракет. Очевидцы рассказали о сильных взрывах на военном объекте. Предположительно, обстрел стал ответом на недавние удары США по двум целям в восточной части Сирии.

Глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что удары Пентагона по объектам в Сирии призваны защитить американцев и соответствовали уставу ООН. Он добавил, что поручил нанести удары по объектам в Сирии, чтобы защитить американских граждан как внутри США, так и за пределами страны. Байден выразил готовность и дальше предпринимать необходимые действия для ответа на угрозы или атаки.